Müzekart ile en çok ziyaret edilen yerler belli oldu

EN ÇOK KONYA MEVLANA MÜZESİ ZİYARET EDİLDİ



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri arasında Konya Mevlana Müzesi, 2023 yılının ilk 7 ayında 1 milyon 664 bin 437 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen müze oldu.



İzmir Efes Ören Yeri 1 milyon 151 bin 511 ziyaretçi ile ikinci, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri de 1 milyon 149 bin 843 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.



7 aylık dönemde en çok ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerini sırasıyla 749 bin 950 kişi ile İstanbul Galata Kulesi ve 528 bin 30 kişi ile Nevşehir Göreme Ören Yeri izledi.