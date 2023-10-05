Müzeyyen Senar Times Meydanı'na çıkacak

Cumhuriyetin Divası Müzeyyen Senar, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla müzik dünyasında cinsiyet eşitliğini hedefleyen girişim "Equal"ın Türkiye’deki ekim ayı elçisi seçildi. Senar'ın seçilecek fotoğrafı, New York’un meşhur Times Meydanı’nda billboard’a yansıtılacak.

Müzeyyen Senar Times Meydanı'na çıkacak

Bir asıra yakın süren hayat yolculuğunda Türk sanat müziğinin unutulmaz klasiklerine hayat veren "Cumhuriyetin Divası" Müzeyyen Senar, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla dijital platformunun Equal girişiminin Türkiye’deki ekim ayı elçisi seçildi.

2015'te hayatını kaybeden Senar, müzikte cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için tasarlanan girişimin 29’uncu kadın sanatçısı oldu.

Sanatçının Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında seçilen fotoğrafı, ’un meşhur Times Meydanı’nda billboard’a yansıtılacak.

Müzeyyen Senar Times Meydanı'na çıkacak - 1

Bugüne kadar Ajda Pekkan’dan Sıla’ya ve Göksel’e 28 Türk kadın sanatçı Equal Türkiye’nin elçisi olmuş, New York’un meşhur Times Meydanı’ndaki billboard’da boy göstermişlerdi.

Aleyna Tilki New York Times Meydanı'nda

Aleyna Tilki New York Times Meydanı'nda

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