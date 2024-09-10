Müziğe ara vereceğini söyleyen Adele'in "gizli planı" ortaya çıktı

İngiliz şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisinin ardından Almanya'nın Münih şehrinde müzikseverlerle buluştu. 36 yaşındaki yıldız, "10 konser daha vereceğim, daha sonra sizi uzun bir süre görmeyeceğim. Hep kalbimde olacaksınız" ifadelerini kulandı. Şarkıcının Vegas konserleri 23 Kasım'da sona erecek.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ne zaman ara vereceğini açıklamıştı.

OYUNCU MU OLACAK?



Daily Mail'in haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcının gizli bir planı var. 220 milyon dolar serveti olan Adele, iddialara göre oyunculuğa adım atıyor. Adele'in bir yıldan uzun bir süredir Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı bildirildi.

Kaynaklar, Adele'in, ekibine büyük film stüdyolarına ve yapımcılara hazır olduğunu "haber vermelerini" istediğini ve halihazırda onun için bazı projeler hakkında görüşmelerde bulunduklarını iddia etti.

Şarkıcının daha sonra turnelere ve müziğe geri döneceği biliniyor. Hatta Adele'in Super Bowl gösterisinde sahne alacağı da iddialar arasında.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DUYURDU



Öte yandan, yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen yıldız "Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum" demişti.

Adele "Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" diye ekledi.

