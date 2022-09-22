Müziği bıraktığını açıklayan Zerrin Özer sahnelere dönüyor: Dayanamıyorum

Daha önce müziği ve sahneleri bıraktığını açıklayan sanatçı Zerrin Özer geri döndü. Özer yaptığı açıklamada, "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek mesleğine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Müziği bıraktığını açıklayan Zerrin Özer sahnelere dönüyor: Dayanamıyorum

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Zerrin Özer: Kariyerimi noktaladım

Zerrin Özer: Kariyerimi noktaladım

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Geçtiğimiz haziran ayında müziği bıraktığını açıklayan Zerrin Özer, sahnelerden 89 gün uzak kalabildi.

Müziği bırakma kararını "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" şeklinde dile getiren 64 yaşındaki Özer, mesleğine dönmeye karar verdi.

SAKIN ÇOK KIZMAYIN OLUR MU?

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Özer şöyle konuştu: "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ne yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?"

Müziği bıraktığını açıklayan Zerrin Özer sahnelere dönüyor: Dayanamıyorum - 1

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