Müzik devleri yapay zeka şirketlerine telif davası açtı

Şirketler, Suno ve Udio adlı yapay zeka şirketlerinden her eser için 150 bin dolar tazminat talep ediyor.

Dünyanın en büyük müzik şirketleri arasında yer alan Sony Music, Universal Music Group ve Warner Record, telif hakkı ihlali nedeniyle yapay zeka şirketlerine dava açtı. Müzik şirketleri, yapay zeka yazılımlarının müzikleri kopyalayarak "tıpatıp" benzer eserler ürettiğini öne sürdü.

Sony Music, Universal Music Group ve Warner Record, yapay zeka şirketlerinin "neredeyse hayal edilemez bir ölçekte" telif hakkı ihlali yaptığını öne sürdü.

Merkezi Massachusetts'te bulunan Suno, ilk ürününü geçen yıl piyasaya sürdü ve 10 milyondan fazla kişinin platformu müzik yapmak için kullandığını iddia ediyor. Microsoft ile ortaklığı olan şirket, hizmeti için aylık ücret talep ediyor.

Uncharted Labs olarak bilinen New York merkezli Udio ise Andreessen Horowitz gibi yüksek profilli yatırımcılar tarafından destekleniyor.