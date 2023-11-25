Müzik grubu Le Trio Joubran İstanbul'da konser verdi

Geleneksel Filistin müziği çalan ve Samir, Wissam ile Adnan Joubran kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran grubunun konserine, Türk dinleyicilerin yanı sıra birçok Arap da ilgi gösterdi. Joubran kardeşler konsere, İsrail'in saldırıları karşısında hayatını kaybeden tüm Filistinli kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını isteyerek başladı.

İzleyicilerin "Free Palestine" diyerek slogan attığı konserde, grubun en büyüğü Samir Joubran, sahnede bir konuşma yaparak, Filistin'de yaşananlar karşısında tüm dünyanın nutkunun tutulduğunu belirtti, Dün zorlu bir süreçle Filistin'den Türkiye'ye geldiğini söyleyen Joubran, yaklaşık bir buçuk yıl sonra yeniden Türk dinleyicilerle olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Samir Joubran, "Halkımız için büyük bir sorumluluk hissediyoruz ve anormal bir durumda normal olmaya çalışmak bizim davamızdır. Amacımız hala umut etmek. Bir umut, insanlık ve dua etmek için yapabileceğimiz tek şey bu müzik. Bu enstrümanın bizim silahımız olduğunu hissediyoruz ama bu silah öldürmüyor, insanları yaşatıyor." dedi.