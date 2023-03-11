Müzikli oyun 'Öylesine Bir Dinleti'nin prömiyeri yapıldı

İlk kez 1985 yılında sahnelenmeye başlanan ve 1989 yılından itibaren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce programa alınan müzikli oyun 'Öylesine Bir Dinleti', Murat Göksu tarafından yazılıp yönetiliyor. Bu oyun ile sanatseverler; opera özelinde baleye, tiyatroya, müzelere, konserlere, sergilere, kitaba kısacası kültüre davet ediliyor.



Uzun yıllardır, Türkiye çapında temsiller yapan oyun, birçok sahne sanatını içinde barındıran opera sanatını ve çoksesli müziği tanıtmaya, yaygınlaştırmaya ve sevdirmeye yönelik ortaya çıktı. Öylesine Bir Dinleti'de izleyicilere, klasikleşmiş ve sevilen opera aryaları, şarkılar, türküler eşliğinde geniş bir repertuar sunuldu.

Rigoletto, Hoffman’ın Masalları, Saraydan Kız Kaçırma,Sevil Berberi, Tosca, La Boheme, Romeo ve Julyet, Don Giovanni, Carmen gibi sevilen operalardan aryaların yanında türküler ve şarkılar sanatseverler tarafından büyük beğeni ile izlendi.

