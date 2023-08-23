Müzisyen Marcus Miller 6 yıl sonra Türkiye’ye geliyor

Yarım yüzyıla yaklaşan kariyerine, 2 Grammy dâhil pek çok ödül sığdıran efsanevi müzisyen Marcus Miller, 31 Ekim akşamı Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen İstanbul konserinde efsaneye, enstrümanlarında her biri dünyaca üne sahip isimler eşlik edecek.

Besteci ve aranjör kimliğiyle de öne çıkan trompet virtüözü Russell Gunn, davulcu David Chiverton, aranjör, orkestratör ve film müziği bestecisi de olan saksafon virtüözü Donald Hayes, caz, füzyon, hip-hop ve elektronik müzik tarzlarında klavyeleri yenilikçi kullanımıyla tanınan Julian Pollack, Miller’la aynı sahneyi paylaşacak. Miller konserde birlikte çalıştığı, akıl hocası, ustası, Miles Davis’in bestelerinden, kariyerindeki önemli kayıtlara ve kendi bestelerine uzanan bir seçkiyle hayranlarını selamlayacak.



ÖDÜLLER VE ALBÜMLERLE DOLU 45 PARLAK YIL

Marcus Miller, piyanodan klarnete, saksafondan gitara kadar tüm enstrümanları ustalıkla çalabilen bir basçı. Başarılı albümleri, üretkenliği, farklı enstrümanlar üzerindeki hâkimiyeti ve etkileyici tekniğiyle müzikseverleri büyülemeyi başaran basgitar dehası Marcus Miller, müzikal kariyerinin 45’inci yılını kutluyor.Türkiye cazını ve Anadolu müziğini de iyi tanıyan Miller, Türkiye’deki sanatçılarla da sıkı bağlar kurmuş bir müzisyen ve ülkemizde coşkulu bir hayran kitlesine sahip.