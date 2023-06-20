Müzisyen Mustafa Taşpınarlı hayatını kaybetti

Müzisyen Mustafa Taşpınarlı 79 yaşında yaşamını yitirdi. Keman virtüözünün ölüm haberini ünlü şarkıcı Sibel Can verdi. Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan şarkıcı, "Türkiye'nin değerli keman virtüözü TRT İzmir Radyosu'nun çok değerli keman sanatçısı ve benim çok kıymetli hocam Mustafa Taşpınarlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Melek kalpli hocam, seni çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA TAŞPINARLI KİMDİR?



1944’te İzmir Basmane’de doğan sanatçı müzik kariyerine daha 8 yaşındayken başladı. Taşpınarlı, İzmir’de gazinolarda kemancılık yaptı.



Taşpınarlı, Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalıştı. Sibel Can’a hocalık yaptı.