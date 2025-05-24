Müzisyen Billy Joel sağlık sorunları nedeniyle tüm konserlerini iptal etti
Piano Man, Uptown Girl ve We Didn't Start the Fire gibi şarkılarıyla tanınan Billy Joel, nadir görülen bir beyin rahatsızlığı teşhisi sonrası17 konserlerini iptal etti.
76 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı Billy Joel, yakın zamanda teşhis edilen normal basınçlı hidrosefali hastalığı sebebiyle Kuzey Amerika ve İngiltere'deki 17 konserini iptal etti.
Joel'in ekibinden yapılan açıklamada, "Bu durum son konser performanslarıyla daha da kötüleşti ve işitme, görme ve denge sorunlarına yol açtı" ifadeleri yer aldı.
Ünlü müzisyenin mükemmel bir bakım gördüğü ve sağlığına öncelik vermeye tamamen kararlı olduğu belirtildi.
Son konserini 22 Şubat'ta yapan Billy Joel ise yaptığı açıklamada, "İzleyicilerimizi hayal kırıklığına uğrattığım için içtenlikle üzgünüm ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.
Normal Basınçlı Hidrosefali hastalığı, beyinde sıvı birikmesinden kaynaklanan ve işitme, görme ve denge sorunlarına neden oluyor.
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