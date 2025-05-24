Müzisyen Billy Joel sağlık sorunları nedeniyle tüm konserlerini iptal etti

76 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı Billy Joel, yakın zamanda teşhis edilen normal basınçlı hidrosefali hastalığı sebebiyle Kuzey Amerika ve İngiltere'deki 17 konserini iptal etti.

Joel'in ekibinden yapılan açıklamada, "Bu durum son konser performanslarıyla daha da kötüleşti ve işitme, görme ve denge sorunlarına yol açtı" ifadeleri yer aldı.

Ünlü müzisyenin mükemmel bir bakım gördüğü ve sağlığına öncelik vermeye tamamen kararlı olduğu belirtildi.