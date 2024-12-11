Müzisyen Jülide Yalçın, New York'ta sahneye çıkacak

Müzisyen Jülide Yalçın, 79. Yıl Gala Konseri'nde sahneye çıkacak. Sanatçı, New York'taki Carnegie Hall'da 17 Aralık'ta gerçekleşecek konserde solist olarak keman çalacak. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Yalçın, müzik hayatını ve kariyerinde zirve olarak gördüğü daveti anlattı.



Müziğe çok küçük yaşta başladığını dile getiren Yalçın, "Babam Metin Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Trombon grup şefiydi. Aynı zamanda da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında öğretim üyesiydi. Biz aile içinde müziğe doğduk diyebiliriz. Kardeşim Mete Yalçın da kemancı." şeklinde konuştu.



Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Prof. Murat Tamer ile kemana başladığını aktaran Yalçın, "Daha sonra Fransa Lyon'da bir yıllığına Jean Estournet ve Veronique Riou ile keman eğitimine devam ettim. Oralarda çeşitli festivallere katıldım, davet aldım. Hatta birkaç orkestraya girmem için de teklifte bulundular." dedi.



​​​​​​​"BİRÇOK ÜNLÜ SANATÇIYLA ÇALIŞMA FIRSATIM OLDU"

Almanya'da Wilhelm Melcher ve Rainer Kussmaul ile de çalıştıktan sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının sınavını kazandığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:



"Aynı yıl Prof. Suna Kan ile Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Masterdan sonra Fulbright bursuyla 4,5 yıllığına ABD'ye gittim. Boston'da, New England Conservatory of Music'te Carl Flesch'in öğrencisi olan Eric Rosenblith ile keman çalışmalarıma devam ettim. Bu süreçte de çeşitli festivallere katıldım. Bunlardan Yellow Barn ve Tanglewood, bizim için çok önemli festivaller. Buralarda Seiji Ozawa, Bernard Haitink, Leon Fleisher, Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma gibi birçok ünlü sanatçıyla çalışma fırsatım oldu."



Jülide Yalçın, yurt dışında güzel bir ortamda eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.



Suzuki Müzik Eğitim Derneğini kurarak başkanlığını üstlendiğini sözlerine ekleyen Yalçın, daha sonra İstanbul'a yerleşerek İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının baş kemancısı olduğunu aktardı.



"BENİM İÇİN EN BÜYÜK ÖNEM TÜRKİYE'NİN ORADA OLMASI"

Kısa bir süre önce piyanist Byron Zhou'dan, kariyerinde zirve olarak gördüğü bir davet aldığını kaydeden Yalçın, şu bilgileri verdi:



"Dünyanın en büyük müzik merkezlerinden birisi olan Carnegie Hall'da 17 Aralık'ta Birleşmiş Milletlerin 79. Yıl Gala Konseri'nde, tek yabancı ve tek Türk solist olarak ülkemi temsil edeceğim. Orada çok ünlü bir solist piyanist Sarah Takagi ile açılışı yapacağız. Konuşmalardan sonra da besteci David Lee'nin piyano ve yaylı grup için bestelediği eserini çalacağız. Orada da birinci keman olarak yer alacağım. Tabii ki kişisel kariyerim için her ne kadar, çok kıymetli ve önemli olsa da benim için buradaki en büyük önem Türkiye'nin orada olması, Türkiye'nin ismi, bir Türk sanatçısının orada bulunması."



Yalçın, ABD basının ve sanat yönetmenlerinin de geceye katılacağını söyleyerek, çok heyecanlı ve gururlu olduğunu vurguladı.



Konserde yer alması için kendisine destek olanlara teşekkür eden Yalçın, ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını sözlerine ekledi. Yalçın etkinlikte, konuşmaların ardından gerçekleştirilecek açılış konserinde ABD'li piyanist Sarah Takagi ile aynı sahneyi paylaşacak. Konser sonrası Birleşmiş Milletler adına temsilcilerden bir kişi daha konuşma yapacak ve ardından Yalçın, oda müziği grubu ile yeniden sahneye çıkacak.



Orkestra şefliğini Jorge Soto'nun üstleneceği konserde, Jülide Yalçın ile 2. kemanda Alicia Rando Ibanez, viyolada Lucia J. Guo, viyolonselde Sophie Shao, kontrabasta Marco Panascia sahne alacak.