Naomi Watts'tan David Lynch itirafı: Onunla tanışmasaydım Amerika'da kalmazdım

Mulholland Çıkmazı, Halka ve King Kong filmleriyle kariyerinde zirve yapan Naomi Watts, David Lynch'in kariyerindeki etkisinden bahsetti.



Live with Kelly and Mark programına konuk olan ünlü oyuncu, usta yönetmenin oyunculuğu bırakmasını nasıl engellediğini anlattı.



"Amerika'da olmamda çok etkili oldu. David Lynch ile tanışmasaydım kalmazdım" diyen Naomi Watts, usta yönetmenle tanıştığı dönemde her şeyin kötüye gittiğini ifade etti.