Naomi Watts'tan David Lynch itirafı: Onunla tanışmasaydım Amerika'da kalmazdım
Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Naomi Watts da kariyerinde usta yönetmenin ne kadar etkisi olduğunu anlattı.
Mulholland Çıkmazı, Halka ve King Kong filmleriyle kariyerinde zirve yapan Naomi Watts, David Lynch'in kariyerindeki etkisinden bahsetti.
Live with Kelly and Mark programına konuk olan ünlü oyuncu, usta yönetmenin oyunculuğu bırakmasını nasıl engellediğini anlattı.
"Amerika'da olmamda çok etkili oldu. David Lynch ile tanışmasaydım kalmazdım" diyen Naomi Watts, usta yönetmenle tanıştığı dönemde her şeyin kötüye gittiğini ifade etti.
Watts, "İnsanları rahatsız ediyordum çünkü onlara 'Bir işe ihtiyacım var! Bir işe ihtiyacım var!' diyordum. Hatta menajerim beni bu konuda uyarmıştı" dedi.
Bu sebeple birkaç kez eve gitmeyi planladığını belirten Naomi Watts, o süreçte usta yönetmenden bir telefon aldığını anlattı.
"Uzun lafın kısası, David Lynch beni çağırdı ve oyuncu seçme konusunda çok farklı bir yöntemi vardı. Beni oturttu, gözlerimin içine baktı ve bana sorular sordu" diyen Naomi Watts, bu sayede Mulholland Çıkmazı'ndaki rolü aldığını anlattı.
Watts, David Lynch için "Gerçek bir akıl hocası ve arkadaş" ifadelerini kullandı.
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