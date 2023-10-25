Napolyon filminin müziklerinde efsanevi imparatorun kendi piyanosu kullanıldı

19. yüzyılda yaşayan ve günümüzde bile hâlâ yaptıklarıyla çok konuşulan, sayısız tarihi incelemeye konu olmuş ikonik Fransız İmparator Napolyon Bonapart'ın büyüleyici hayatını anlatan "Napolyon" filmi çok yakında beyazperdede seyirciyle buluşacak.
BAFTA ve Golden Globe ödüllü Ridley Scott’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Oscar ödüllü ünlü oyuncu Joaquin Phoneix, Napolyon’u; başarılı oyuncu Vanessa Kirby ise Napolyon’un fırtınalı bir ilişki yaşadığı Joséphine de Beauharnais’i canlandırıyor.
Destansı sahneleriyle olağanüstü bir aksiyon vadeden filmin müzikleri hem Napolyon’u hem de hayatının aşkı Joséphine’i ayrı ayrı betimleyecek şekilde hazırlanmış. O dönemi yansıtabilmek için, döneme ait tınılarla, geleneksel biçimde bestelenmemiş parçalar yazdığını ifade eden İngiliz besteci Martin Phipps, Scott ile ilk kez Napolyon filmi için işbirliği yapıyor.
KORSİKALI NAPOLYON İÇİN KORSİKALI ŞARKICILAR
Filmin ana temalarının Napolyon ve Josephine'e özel temalar olduğunu söyleyen Phipps, “Müziğe dahil edilmesi önemli olan unsulardan birinin Napolyon'un bir yabancı olduğu duygusuydu. Her an kavgaya hazır, kanıtlaması gereken bir şeyi olan Korsikalı bir serseri… Bu yabancı olma hissini müziğe katmak istedik. Bunun için Korsikalı şarkıcılar ekledik; Korsika dışında pek bilinmeyen Korsika şarkıları söylemekten başka bir şey yapmayan profesyoneller" dedi.
"Biraz daha sert enstrümanlarla çalınan temalar da kullandık, çok klasik ya da enstrümantal müzik değil de biraz daha sert bir müzik" diyen Phipps, "Bu sert enstrümanlardan biri Londra'daki bir müzeden ödünç alınan Napolyon'a ait bir piyanoydu; ona akordeon, erken dönem telli çalgılar ve hatta laterna gibi halk enstrümanları eşlik etti. Napolyon'un müzikleri piyanoda çok basit bir şekilde başlıyor, sonra solo trompete devrediliyor; filmin sonunda enstrümantal ve vokal bir versiyona dönüşüyor" diye konuştu.
Napolyon’un tek gerçek aşkı Josephine için çok daha ağlamaklı müzikler çalıştıklarını aktaran Phipps, “Vals gibi 3/4 tempolu. Josephine’in temasında, içinde akordeon ve hafifçe mırıldanan büyük bir vokal korosu var. Oldukça zorlu badireler atlattığında çaldığı için bu müzik üç ya da dört kez duyuluyor" şeklinde konuştu.
"Napolyon", 24 Kasım’da sinemalarda olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Sanat
- Film