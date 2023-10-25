Napolyon filminin müziklerinde efsanevi imparatorun kendi piyanosu kullanıldı

KORSİKALI NAPOLYON İÇİN KORSİKALI ŞARKICILAR



Filmin ana temalarının Napolyon ve Josephine'e özel temalar olduğunu söyleyen Phipps, “Müziğe dahil edilmesi önemli olan unsulardan birinin Napolyon'un bir yabancı olduğu duygusuydu. Her an kavgaya hazır, kanıtlaması gereken bir şeyi olan Korsikalı bir serseri… Bu yabancı olma hissini müziğe katmak istedik. Bunun için Korsikalı şarkıcılar ekledik; Korsika dışında pek bilinmeyen Korsika şarkıları söylemekten başka bir şey yapmayan profesyoneller" dedi.

"Biraz daha sert enstrümanlarla çalınan temalar da kullandık, çok klasik ya da enstrümantal müzik değil de biraz daha sert bir müzik" diyen Phipps, "Bu sert enstrümanlardan biri Londra'daki bir müzeden ödünç alınan Napolyon'a ait bir piyanoydu; ona akordeon, erken dönem telli çalgılar ve hatta laterna gibi halk enstrümanları eşlik etti. Napolyon'un müzikleri piyanoda çok basit bir şekilde başlıyor, sonra solo trompete devrediliyor; filmin sonunda enstrümantal ve vokal bir versiyona dönüşüyor" diye konuştu.