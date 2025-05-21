Narnia filminin kadrosu şekilleniyor

Variety'nin haberine göre, Carey Mulligan filmin kadrosuna dahil oldu. Oyuncunun anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Mulligan, Aşk ve Gurur, Muhteşem Gatsby, Sen Şarkılarını Söyle ve Yetenekli Genç Kadın gibi yapımlarla tanınıyor.

Greta Gerwig, yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanıyor. Filmde rol alacak isimler arasında Emma Mackey, Daniel Craig ve Meryl Streep yer alıyor. Mackey filmde Tilda Swinton'ın canlandırdığı White Witch (Beyaz Cadı) karakterini canlandıracak. Meryl Streep'in ise filme "Aslan" rolüyle dahil olacağı iddia ediliyor.

Filmin senaryosunu Gerwig kaleme alacak ve iddialara göre film, serinin altıncı kitabı olan The Magician’s Nephew'ı konu alacak. Sır gibi saklanan filmin 90 ülkede, yaklaşık bin salonda IMAX formatında izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Netflix imzası taşıyan filmin yalnızca dijital platformda yayınlanacağı düşünülüyordu.



NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Ladybird ve Küçük Kadınlar gibi ödüllü filmlere imza atan Gerwig'in merakla beklenen yeni filmi, 26 Kasım 2026'da vizyona girecek, 25 Aralık'ta ise platformda izleyiciyle buluşacak.

Gerwig'in iki Narnia Günlükleri filmi çekeceği biliniyor. Daha önce "Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap" (2005), "Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan" (2008) ve "Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu" (2010) filmleri seyirciyle buluşmuştu.