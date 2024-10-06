Narnia Günlükleri yeniden beyazperdeye uyarlanıyor: Kimler rol alacak?
"Barbie" filminin yönetmeni Greta Gerwig yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak. Oyuncu Saoirse Ronan filmde rol alacağına dair ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı "Barbie" filminin yönetmenliğini üstlenen Greta Gerwig'in yeni projesi belli oldu. Gerwig, yeni Narnia Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda oturacak.
4 kez Oscar'a aday gösterilen başarılı oyuncu Saoirse Ronan'ın filmde rol alıp almayacağı ise merak konusu oldu. Jimmy Kimmel Live programına konuk olan oyuncu "İddialar gerçek değil, açıkçası bana rol teklif edilmedi. Greta senaryoyu yazıyor" dedi.
Son dönemde "Outrun" filmiyle gündemde olan oyuncu "Ben genelde ona gidip 'Ben bu filmde olacağım bilgin olsun' diyorum. O da biraz düşünüyor ve 'Tamam' diyor. Ama dürüst olmak gerekirse henüz bana herhangi bir rolü teklif etmedi. Şu an senaryo ile ilgileniyor" diyerek iddiaları yalanladı.
Gerwig'in iki Narnia Günlükleri filmi çekeceği bildirildi. Filmlerin, Netflix'te yayınlanacağı iddia ediliyor.
Daha önce "Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap" (2005), "Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan" (2008) ve "Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu" (2010) filmleri seyirciyle buluşmuştu.
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