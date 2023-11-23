Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı filmi 1 Aralık'ta vizyona girecek

TRT Çocuk'un ilgiyle takip edilen çizgi dizisi "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"nun ikinci sinema filmi "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı", 1 Aralık'ta vizyona girecek. TRT'den yapılan açıklamaya göre film, çocuklara zamanda yolculuk yaptırarak, yenilenen tasarımıyla gelenekle geleceği buluşturmayı amaçlıyor.



Anadolu'nun sevilen kahramanlarından Nasreddin Hoca'nın sevimli dostlarıyla macera dolu bir yolculuğa çıktığı filmin yapımcılığını Nurullah Yenihan üstlendi. Yönetmen koltuğuna Naser Meratibavil'in oturduğu filmin senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı kaleme ald, müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.



Filmin konusu özetle şöyle:



"Nasreddin Hoca, Zehra, Kerim ve Ayşe, şehirlerine gelen dinozor çağı araştırma ekibiyle karşılaşır. Dinozor yumurtasını kötü niyetli kişilerden korumaya çalışan Selim yanlışlıkla dinozorlar çağına gidince Nasreddin Hoca ve çocuklar ellerinde yumurtayla kalır. Yumurtanın içinden çıkan bebek dinozoru kendi zamanına geri götürmek için geçmişe yolculuk yaparlar ve macera başlar."

