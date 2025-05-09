Natalie Portman yeni filminde ünlü bilim insanını canlandıracak
Sevginin Gücü (Leon: The Professional) filmiyle şöhreti yakalayan ABD'li oyuncu Natalie Portman'ın yeni projesi belli oldu.
Thor, Bağlanmak Yok, Boleyn Kızı, Benim Aşk Pastam, Yıldız Savaşları ve V for Vendetta gibi yapımlarla tanınan Natalie Portman'ın yeni rolü açıklandı. Oyuncu, Photograph 51 adlı filmde rol alacak.
King's Speech filminin yönetmeni Tom Hooper ise filmin yönetmen koltuğunda oturacak. Oscar ödüllü oyuncu, DNA'nın gizli yapısını ilk kez ortaya çıkaran İngiliz bilim insanı Rosalind Franklin'i canlandıracak.
Anna Ziegler, aynı adlı oyundan uyarlanan senaryoyu kaleme alacak.
Franklin'in DNA yapısının keşfine dair yaptığı katkılar büyük oranda ölümünden sonra fark edildi.
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