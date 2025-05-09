Natalie Portman yeni filminde ünlü bilim insanını canlandıracak

Sevginin Gücü (Leon: The Professional) filmiyle şöhreti yakalayan ABD'li oyuncu Natalie Portman'ın yeni projesi belli oldu.

Natalie Portman yeni filminde ünlü bilim insanını canlandıracak

Thor, Bağlanmak Yok, Boleyn Kızı, Benim Aşk Pastam, Yıldız Savaşları ve V for Vendetta gibi yapımlarla tanınan 'ın yeni rolü açıklandı. Oyuncu, Photograph 51 adlı filmde rol alacak.

King's Speech filminin yönetmeni Tom Hooper ise filmin yönetmen koltuğunda oturacak. Oscar ödüllü oyuncu, DNA'nın gizli yapısını ilk kez ortaya çıkaran İngiliz bilim insanı Rosalind Franklin'i canlandıracak. 

Natalie Portman yeni filminde ünlü bilim insanını canlandıracak - 1

Anna Ziegler, aynı adlı oyundan uyarlanan senaryoyu kaleme alacak.

Franklin'in DNA yapısının keşfine dair yaptığı katkılar büyük oranda ölümünden sonra fark edildi.

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da

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