Natalie Portman yıldız kadrolu filmde rol alacak

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, Lena Dunham'ın merakla beklenen yeni filminin kadrosunda yer alıyor.

Natalie Portman yıldız kadrolu filmde rol alacak

Lena Dunham imzalı Good Sex adlı filmin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Filmde Thor, Bağlanmak Yok ve Boleyn Kız gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu rol alacak. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, oyuncuya başrollerde Meg Ryan ve Rashida Jones eşlik edecek.

Dunham aynı zamanda filmin senaryosunu kaleme alacak. Filmde Mark Ruffalo ve Tucker Pillsbury gibi isimler de rol alacak.

, başarısız bir ilişkide 10 yıl geçirdikten  istemeyerek de olsa yeni bir ilişkiye adım atmaya hazırlanan çift terapisti olan Ally'yi (Portman) konu alıyor.

Natalie Portman yeni filminde ünlü bilim insanını canlandıracak

Natalie Portman yeni filminde ünlü bilim insanını canlandıracak

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