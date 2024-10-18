Nazan Öncel Bursa konserini iptal etti

Usta sanatçı Nazan Öncel sosyal medya hesabından Bursa'daki konserini iptal ettiğini duyurdu. Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda bu akşam vereceği konseri iptal eden şarkıcı, organizatörü suçladı.

Nazan Öncel şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar merhaba, bugün Bursa Açıkhava'da yapılması planlanan konserimizi organizatörün sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyorum. Ben ki meslek hayatım boyunca sağlık sorunları dışında hiçbir konserimi iptal etmiş sanatçı değilim. Bu yaz 16 Haziran'da bayram nedeniyle boşalmış olan İstanbul'a ve pazar gününe konser koydular üstelik çok hastaydım dört serum yiyerek gittim ve açık havayı dolduran sizin için o konseri söylemesi ayıp bir kuruş bile almadan tam repertuvarla sonuna kadar tamamladım."

Öncel sözlerini "Sizden ricam bu akşamki Bursa biletlerinizi nereden aldıysanız paranızın lütfen iadesini isteyin. Affınıza sığınarak hepinizden özür diliyorum. Nice konserlerde buluşacağız hiç merak etmeyin. Sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum ta buradan oraya kadar" diyerek tamamladı.

