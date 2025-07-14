Ncuti Gatwa duyurdu: Doctor Who dizisinden ayrılıyor

1963 yılından bu yana yayınlanan BBC yapımı bilim kurgu dizisi Doctor Who'da şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

2023 yılında dizinin on beşinci doktoru olarak projeye dahil olan Ncuti Gatwa, Doctor Who'dan ayrıldığını açıkladı.

BBC’ye konuşan Gatwa, Doctor rolünün fiziksel ve duygusal olarak çok yoğun bir karakter olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu, ayrılık açıklamasında "Rol fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak çok fazla şey talep ediyor. Ne yazık ki biz ölümlü varlıklarız. Enerjimin geri kalan hayatım boyunca bu işi sürdürmeme yetmesini isterdim, ama dizimdeki diz eklemlerim bile artık pes ediyor" dedi.

Bu gelişme sonrası dizide yeni doktorun kim olacağı merak konusu oldu.