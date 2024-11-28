Necmi Yapıcı sosyal medyadan duyurdu: Oyunumuzu ertelemek zorunda kalacağız

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve tiyatro sahnesinde seyirci ile buluşan ve "Güldürün Cazibe" adlı oyunla turnede olan Necmi Yapıcı , ayağını kırdı.

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"



Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yapıcı, "Bir duyuru yapmak için karşınızdayım. Ayın 28'i ve 29'u Tokat ve Samsun'da Güldüren Cazibe adlı oyunumuzu oynayacaktık. Bu oyunda da ben dört karakteri oynuyorum ve bir kaza geçirdim dolayısıyla oyunumuzu ertelemek zorunda kalacağız. Ayağım alçıda şu an. O yüzden hepinizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni tarihleri de açıklayan Necmi Yapıcı, 15 Ocak'ta Samsun'da, 16 Ocak'ta Tokat'ta sahnede olacağını duyurdu.