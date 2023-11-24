"Nefes-Yer Eksi İki" 15 Aralık'ta vizyona girecek

FİLMİN KONUSU

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği filmin konusu kısaca şöyle:



Hamile eşinden gelen haberler nedeniyle endişe ve korku içinde olmasına rağmen görevini bir an olsun aksatmayan, milleti için savaşmaktan onur duyan Tayfun Yüzbaşı, vicdanı ve adaleti ile de bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyor. İki bin metre yükseklikteki karakolun komutanı Tayfun Yüzbaşı, pratik zekası, tatlı-sert emir komuta yöntemi ve adil tavırları sayesinde hem astları hem de üstleri tarafından sevilip sayılır.