"Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası yapıldı

"BU ÜNİFORMA GİYEN İNSANLARIN HİKAYESİ"



Yönetmen Ozan Uzunoğlu ise 20 yıldır sektörün içinde bulunduğunu ve yapımın ikinci sinema filmi olduğunu söyleyerek, "Bu benim için tabii diğer işlerimin yanında en önemli ve en önemsediğim işim. Yaklaşık 2,5 yıldır senaryonun ilk aşamasından itibaren çalıştığımız, çabaladığımız, 'İyi bir film yapalım, anlattığımız o kahramanların hikayesini doğru anlatalım, doğru aktaralım.' diye çok büyük titizlikle ve mücadeleyle yaptığımız bir proje" ifadelerini kullandı.

Senaryoyu okuyan oyuncuların etkilendiğini ve hikayeye çok inandığını aktaran Uzunoğlu, kendisi için en önemlisinin de bu olduğunu kaydetti.



Uzunoğlu, dönemin dağ karakollarının benzerini, o atmosferi yansıtmak için yakın bir coğrafyada sıfırdan kurduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bu bir asker filmi ve savaş filmi değil. Bu iddiayla, bu beklentiyle, bu motivasyonla yola çıkmadım. Bu, üniforma giyen insanların hikayesi. Her şeyden önce filmde gördüğünüz insanlar bir asker değil, onlar üniforma giyen insanlar. İnsanlar sever, özler, acı çeker, ağlar, üşür, onlar kurşun askerler değil. Hiçbir şeyden etkilenmeyecek insanlar değil. Onlar etiyle kemiğiyle insanlar. Bunu düşünerek yola çıktığınızda onların her şeyden önce bir insan olduğunu ve hissiyatlarının çok kıymetli olduğunu hissettiğinizde bir asker filmi ya da bir aksiyon filmi olmuyor bu, çok daha büyük, çok daha kapsayıcı bir şey oluyor."



"HEPİMİZİ DÜŞÜNDÜRMESİ GEREKEN BİR HİKAYE"

Filmin senaryosunu kaleme alan Hakan Evrensel ise Güneydoğu'da görev yaptığını, Silahlı Kuvvetlerden ayrıldıktan sonra gazeteciliğe başladığını, görev yaptığı döneme ilişkin hatıralarını ve arkadaşlarının anılarını birleştirerek öyküleştirmeye başladığını anlattı.



İlk romanının "Yer Eksi İki" olduğunu dile getiren Evrensel, "İstanbul'dayız, çok sıcak bir ortam. Hepimiz gayet güzel giyindik, normalde bir eğlence sektörü sinema ama pek eğleneceğimiz bir hikaye değil bu. Hepimizi düşündürmesi gereken, biraz ders çıkarmamız gereken bir hikaye" dedi.



Galaya gelirken yol boyunca görev yapan askerleri düşündüğünü belirten Evrensel, şunları kaydetti:



"Şu anda görev yaptığım karakollardan birisinde tam bu saatlerde göreve gidecek askerler. Muhtemelen doldur-boşalt istasyonuna gittiler, gerçek mermilerini namlularına sürdüler, başlarında bir komutanlarının talimatıyla tepeyi yavaş yavaş tırmanarak karakolun dışındaki mevziye gidiyorlar. Sıcaklık ortalama eksi 5-eksi 10, mevzinin durumuna göre rüzgar alıyorsa buna eksi 5 derece daha ekleyin. Kahramanlar onlar. 'Onlar bunu yaşarken ben galaya gidiyorum.' dedim kendi kendime. Aslında bu filmden beklentim de huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan bu insanlara dikkati çekmek, tek amacım bu."



Filmde izleyicilerin "üzülebileceğini" belirten Evrensel, "Bence de üzülmeleri gerekiyor. Çünkü ne yazık ki kanıksıyoruz. Biraz empati duygumuzun yerine gelmesi gerekiyor. 'Ya üzülürüz şimdi.' orada diye sinemaya gitmemezlik etmesinler. Üzüntü de insani bir duygudur, insanı harekete geçirir" diye konuştu.



FİLM HAKKINDA

Yapımını Orgino Media Production, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği, senaryosu Hakan Evrensel'e ait TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki"nin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve çetin şartlarında 1993 yılında kesişen hayatları konu alan filmin oyuncu kadrosunda, Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu, Yasin Çam, Begüm Akkaya, Rıdvan Aybars Düzey, Cezmi Baskın, Doğanay Ünal, Emrah Doğan, Eyüp Kan, Bestemsu Özdemir, Burak Sergen, Erdal Cindoruk, Bulut Akkale yer alıyor.



2000 metre yükseklikteki karakolda geçen ve bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyan yapım, her ne pahasına olursa olsun görevini bir an bile bırakmayan onurlu Mehmetçiklerin hikayesini anlatıyor.