Neil Patrick Harris yeniden Barney Stinson karakteriyle ekranda

How I Met Your Mother, dokuz sezon boyunca televizyon tarihinin fenomen dizileri arasında yer almayı başarmıştı. 2005-2014 yılları arasında yayınlanan dizi; Ted, Marshall, Lilly, Robin ve Barney isimli yakın arkadaşların maceralarını ve bir yandan da Ted’in gerçek aşkını arayışını anlatıyordu.

Dizinin geçen yıl çekilmeye başlayan yan ürünü How I Met Your Father, ikinci sezonuyla devam ediyor. Hilary Duff’ın başrolde yer aldığı yeni dizinin ikinci sezon ilk bölümünde görülen Neil Patrick Harris, son iki bölüme de konuk oldu.

Harris, yine unutulmaz karakter Barney Stinson’ı canlandırdı.