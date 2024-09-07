"Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filmi Venedik Film Festivali'nde

“Neredeyse Kesinlikle Yanlış” 81. Venedik Film Festivali’ne katılan tek Türk filmi oldu. Cansu Baydar’ın yazıp yönettiği film, Orizzonti (Ufuklar) bölümünün uluslararası kısa film yarışmasında ilk kez seyirciyle buluştu.

Film, Suriye’deki savaştan kaçarak İstanbul’a göçen Hanna ile küçük kardeşi Nader’in hikâyesini anlatıyor.

Sinan Yusufoğlu, Ceyda Yüceer, İzlem Genç, Ulaş Tuna Astepe ve Ali Farkhonde’nin yapımcılığını üstlendiği filmde, Rahaf Armanazi, İsa Karataş, Büşra Albayrak, Ferhat Akgün ve Ubey Gül rol alıyor. Bir Ekho Film ve Nana Film yapımı olan ve Vefa Film ile Bay Film ortak yapımcılığında çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Görkem Canbolat, kurgusunu da Doruk Kaya ile Çisem Baydar yaptı.

