Bozkırın Tezenesi olarak anılan Neşet Ertaş'a senfonik anma yapıldı. Bursa'daki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Eray İnal şefliğindeki konserde, Nilgün Kızılcı ve Mustafa Kemal Şimşek solist olarak aynı sahneyi paylaştı.

Gecede, usta ozan Ertaş'ın sevilen ve dillerden düşmeyen eserleri solistler tarafından BBDSO eşliğinde okundu. Konserde, "Acem Kızı", "Neredesin Sen", "Yolcu" ve "Sen Benimsin Ben Senin" gibi şarkıları solistler ‘Bursalı sanatseverler eşliğinde’ seslendirdi.