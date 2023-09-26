Neşet Ertaş'ın oğlu: Babamızın vasiyetini satmadık

"ONUN VASİYETİNİ SATMADIK"

Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş ise "Neşet Ertaş'ı yaşatalım, unutturmayalım" sözlerine değinerek, ortada gerçek ve değerli bir şey varsa halkın bunu bileceğini ve yaşatacağını ifade etti. Panele katılan bir vatandaşın, Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan sinema filmini sorması üzerine Hüseyin Ertaş şunları kaydetti:

"Babamız ömrü boyunca böyle teklifleri kabul etmedi. Biz de onun çocukları olarak o gittikten sonra onun vasiyetini satmadık. Bize de böyle teklifler geldi ama kabul etmedik. (Belgeselde) Gerçek görüntüsü ve sesi vardı. Kendisi ve dostları anlattı. Hayali olan, yalan dolu, amacı sadece sahiplerinin cebini doldurmak olan bir yapıtın faydası olmadığını o önceden görmüştü. İnsanların cebindeki parasını almak istemeyen, 'paralı konserler vermiyorum, halka açık konserler veriyorum' diyen bir insan."