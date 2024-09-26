Neşet Ertaş vefatının 12. yılında Berlin'de anıldı

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın vefatının üzerinden 12 yıl geçti. Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen anma etkinliğinde, sanatçının 10 eseri seslendirildi. Etkinlikte ayrıca Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan kısa bir belgesel gösterildi.

Yunus Emre Enstitüsü Almanya Koordinatörü Samet Kapısız, yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle anarak, "Türkçemizde 'ismiyle müsemma' diye bir tabirimiz vardır. İsmi verilmiş, ismiyle bir, ismine eş manasında. Merhum Neşet Ertaş'ımız neşe, dert ve aşkı kendi hayatında yoğurmuş, tabiri caizse ismiyle müsemma bir kıymetlimizdir." dedi.



Ertaş'ın gönlüyle sözüne, sesiyle sazına ve sanatına ruh verdiğini dile getiren Kapısız, "Ertaş sadece hayatında değil, bugün ve yarın da kalplerde yerini hep koruyacak bir şahsiyet olarak mirasımızın önemli değerleri arasındadır." diye konuştu.