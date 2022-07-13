Neslican Tay’ın hayatını anlatan 'Demir Kadın: Neslican'ın vizyon tarihi belli oldu

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği 'Demir Kadın: Neslican' 27 Ocak 2023'te seyirci karşısına çıkacak.



Filmin oyuncu kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.



İlk olarak 7 Ocak 2022 olarak açıklanan filmin vizyon tarihi set takvimi ve corona virüs nedeniyle ertelenmişti.

