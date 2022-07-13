Neslican Tay’ın hayatını anlatan 'Demir Kadın: Neslican'ın vizyon tarihi belli oldu

Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham kaynağı olan Neslican Tay'ın hayat hikayesine odaklanan 'Demir Kadın: Neslican' filmi 27 Ocak'ta vizyona girecek.

Neslican Tay’ın hayatını anlatan 'Demir Kadın: Neslican'ın vizyon tarihi belli oldu

Haberler 13.07.2022 - 08:52

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Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım

Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım

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Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği 'Demir Kadın: Neslican' 27 Ocak 2023'te seyirci karşısına çıkacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

İlk olarak 7 Ocak 2022 olarak açıklanan filmin vizyon tarihi set takvimi ve corona virüs nedeniyle ertelenmişti.

Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.
Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

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'DEMİR KADIN: NESLİCAN' FİLMİNDEN İKİNCİ TANITIM

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