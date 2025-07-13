Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in son halini paylaştı

Kara Sevda, Fatih Harbiye ve Serfirin Kızı gibi yapımlarla tanınan Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu, oğlunun adının Aziz olduğunu açıklamıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan 32 yaşındaki Atagül, oğlu Aziz ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Atagül daha önce yaptığı paylaşımda ise Doğulu ile oğlunun karesini "Canlarım benim" notuyla paylaşmıştı.