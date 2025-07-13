Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in son halini paylaştı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, oğlu Aziz ile verdiği pozu sosyal medyada paylaştı.

Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in son halini paylaştı

Kara Sevda, Fatih Harbiye ve Serfirin Kızı gibi yapımlarla tanınan geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu, oğlunun adının Aziz olduğunu açıklamıştı.

Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in son halini paylaştı - 1

Bir süredir ekranlardan uzak olan 32 yaşındaki Atagül, oğlu Aziz ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in son halini paylaştı - 2

Atagül daha önce yaptığı paylaşımda ise Doğulu ile oğlunun karesini "Canlarım benim" notuyla paylaşmıştı.

Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in son halini paylaştı - 3
Kadir Doğulu ile oğlu Aziz'den yeni poz

Kadir Doğulu ile oğlu Aziz'den yeni poz

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