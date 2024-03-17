Nesrin Sipahi vefat etti dendi, gerçek bambaşka çıktı! Büyük karışıklık

Sosyal medyada yayılan yanlış haber, panik yarattı. Nesrin Sipahi'nin sağlık durumu açıklanırken büyük bir karışıklık yaşandığı ortaya çıktı. Vefat eden ismin Nesrin Sipahi değil, Türk Sanat Müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi olduğu öğrenildi.

Nesrin Sipahi vefat etti dendi, gerçek bambaşka çıktı! Büyük karışıklık

Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Sipahi’nin hayatını kaybettiği sosyal medyada bir anda yayıldı.

Sipahi'nin yakınları ve hayranları büyük üzüntü yaşarken gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

"YAKINDA ŞARKISI ÇIKACAK"

Nesrin Sipahi'nin menajeri Zeynep Göktürk, bir açıklama yaptı, “Şu an Nesrin hanım ile birlikteyiz. Bu yalan haber nereden çıktı, şok içindeyiz. Nesrin hanım gayet sağlıklı. Bugün de yeni yaptığı düetle ilgili bir toplantısı var. Yakında şarkısı piyasaya çıkacak.” dedi.

Nesrin Sipahi vefat etti dendi, gerçek bambaşka çıktı! Büyük karışıklık - 1

Nesrin Sipahi, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nde Musiki alanında ödüle layık görülmüştü. Sipahi'ye ödülünü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.

"BİR KARIŞIKLIK YAŞAMIŞ"

Bunun üzerine, haberi sosyal medyada ilk kullanan kişi; “Vefat eden sanatçımız Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. İsimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış” dedi.

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