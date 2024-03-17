Nesrin Sipahi vefat etti dendi, gerçek bambaşka çıktı! Büyük karışıklık

Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Sipahi’nin hayatını kaybettiği sosyal medyada bir anda yayıldı.

Sipahi'nin yakınları ve hayranları büyük üzüntü yaşarken gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

"YAKINDA ŞARKISI ÇIKACAK"



Nesrin Sipahi'nin menajeri Zeynep Göktürk, bir açıklama yaptı, “Şu an Nesrin hanım ile birlikteyiz. Bu yalan haber nereden çıktı, şok içindeyiz. Nesrin hanım gayet sağlıklı. Bugün de yeni yaptığı düetle ilgili bir toplantısı var. Yakında şarkısı piyasaya çıkacak.” dedi.