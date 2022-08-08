Netflix oyunları beklentiyi karşılamadı

Geçtiğimiz kasım ayında Netflix abonelerinin hizmetine sunulan Netflix Games , şirketin öngördüğü beklentiyi karşılamadı. Yapılan araştırmalara göre, Netflix abonelerinin sadece yüzde 1’i Netflix oyunlarını oynuyor. Oyun katalogunu genişletmeyi planlayan şirket, oyunları yalnızca abonelerine sunsa da kullanıcılar ayrıca bir uygulama daha indirmek zorunda kalıyor.

ABONELERİN YALNIZCA YÜZDE 1'İ KULLANIYOR

Mobil uygulama araştırma platformu Apptopia’nın hazırladığı verilere göre, Android ve IOS üzerinden sunulan oyunlar toplamda 23,3 milyon kez indirildi. Bu da kullanıcıların yüzde 1’inden daha azını temsil ediyor.

Netflix, en büyük rakipleri olarak Epic Games ve TikTok’u göstermişti.