Nevra Serezli: 22 yıl sonra bir araya geldik

2000'li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem'in sinemaya uyarlaması Sihirli Annem: Hepimiz Biriz yarın izleyiciyle buluşacak. Galada, davetliler sihirli dev küre ile şatodan oluşan bir dekorasyonla karşılandı.

Galaya İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Demet Akbağ, Nur Fettahoğlu, Murat Serezli, İpek Develi, Atilla Saral, Emel Göksu, Nefise Karatay, Deha-Aslı Bilimlier ve Gizem Hatipoğlu ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat Yağcı, Sihirli Annem'in riskli bir proje olduğunu belirterek, "Çünkü bir emaneti devraldık ve bir sinema filmine çevirdik. 22 yılın ardından hayata geçen bir serüvenin ilk defa filmini yapmak bizim için büyük bir onur oldu. Ekibimize yeni katılan isimler de var. Ancak eski dizi ekibinin büyük bir kısmını bir araya getirme şerefine eriştik. Eski Sihirli Annem kalitesinde ve tadında bir film ortaya çıktı. Set sürecinde de çekimlerimizi aile sıcaklığı içinde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Mustafa Kotan, sektöre başladığında ilk işinin Sihirli Annem dizisi olduğunu belirterek, Polat Yağcı'ya desteği için teşekkür etti.

