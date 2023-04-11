Nevra Serezli'yi sahnelere döndüren "Ağaçlar Ayakta Ölür" Türkiye turnesinde

İspanyol yazar, şair Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan eserinden Nedim Saban tarafından tiyatroya uyarlanan duygusal komedi "Ağaçlar Ayakta Ölür", Türkiye turnesinde seyirciyle buluşuyor.

Tiyatrokare tarafından sahnelenen ve Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Nevra Serezli’yi tam 11 sene sonra sahnelere döndüren oyunun biletleri satışa çıktı.

Nevra Serezli’nin yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolüyle izleyenleri hayran bıraktığı ve yedi prestijli ödüle layık görüldüğü oyunda, usta oyuncuya Nuri Gökaşan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Selver Çavuş, Hakan Dönertaşlı ve Meltem Özlevent eşlik ediyor. Oyunun sahne tasarımı Cihan Aşar, kostüm tasarımı Sadık Kızılağaç, ışık tasarımı ise İsmail Sağır imzasını taşıyor.

İyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşan oyun, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük risk alan bir adamın karısına yapmaya çalıştığı iyiliği anlatıyor. Oyun, nisan ve mayıs ayı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde perde açacak.