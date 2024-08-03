Nevşehir Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin yedinci durağı Nevşehir oldu. Festivalin açılışı dolayısıyla Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve protokol üyeleri, "Eskizden Piksele" dijital sergi ile Naci El-Ali'nin "Hanzala" karikatür sergisini gezdi. Etkinlikte, animatörler gösteri sundu.

Bakan Yardımcısı Yazgı, gazetecilere, ülke genelinde farklı noktalarda organize edilen kültür yolu festivallerinin Türkiye'nin tanıtımı açısından değerli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Nevşehir'de, 40 noktada 500 etkinlikte yaklaşık 1000 sanatçımızla gastronomiden konsere, kültür ve sanatın birçok dalında misafirlerimizin hoşça vakit geçirebileceği bir program hazırladık. Turizmde büyük hedeflerimiz var. Bu yıl sonuna kadar 60 milyon turist hedefimizi gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz. Bu tür festivaller de bunun lokomotif unsurlarıdır. İstanbul'dan uçakla geldim, uçaktaki tüm koltuklar doluydu, yüzde 98'i yabancıydı ve bu festivali biliyorlardı. Bu bizim için çok önemli. Avrupa Festivaller Birliğinden de bu konuda övgü alıyoruz. Bu kadar çok yönlü detaylı çalışılan festivaller dünyada da çok yok."

