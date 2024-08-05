Nevşehir Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

Festival kapsamında Nevşehir kent merkezi ile ilçe ve beldelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, gastronomi, atölye çalışması, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri düzenleniyor. Bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen festivalin yedinci ayağı Nevşehir'de 3 Ağustos'ta başlayan etkinlikler bölge turizmine güç katıyor.



Festival kapsamında Göreme beldesindeki etkinlik alanında şarkıcı Bengü ve Buray, Paşabağı Ören Yeri'nde oluşturulan sahnede ise Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatseverlerle buluştu.



REFİK ANADOL'UN MERCAN RÜYALARI ESERİ İLGİ GÖRÜYOR

Her yaşa uygun etkinliklere ev sahipliği yapan festival kapsamında, Türkiye'nin tanınmış sanatçılarından Refik Anadol'un okyanus ekosistemleri ile mercan resiflerinden etkilenerek ortaya çıkardığı, geçen yıl İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda sergilenen "veri heykeli" Nevşehir'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde görücüye çıktı.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl restorasyonu tamamlanan tarihi binaya gelen sanatseverler "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" yapay gerçeklik simülasyonunu izlerken, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.