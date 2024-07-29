Nevşehir Kültür Yolu Festivali hafta sonu başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Nevşehir Kültür Yolu Festivali hafta sonu başlayacak.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali hafta sonu başlayacak

Kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya'nın farklı noktalarında, festival kapsamında , sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı olacak.

Festivale ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Nevşehir'de, 3-11 Ağustos tarihlerinde konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Sanatçı ve orkestra gruplarının konser vereceği, tanınmış simaların söyleşilere katılacağı festivalde resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat sergileri açılacak, farklı sahnelerde tiyatro oyunları izleyici ile buluşacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı: 40 bin sanatçı katılacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı: 40 bin sanatçı katılacak

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Kültür Yolu Festivali kapsamında, Filistin'e yönelik saldırıları anlatan karikatürleriyle dikkati çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" karakterlerinden oluşan sergisi de ziyarete açılacak.

8 Ağustos itibarıyla festivalin son gününe kadar 17 ülkeden gelecek figürlü sıcak hava balonları bölge semalarında gösteri uçuşu yapacak.

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