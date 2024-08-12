Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı olan Nevşehir 'de 3 Ağustos'ta başlayan etkinlikler tamamlandı.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin son gününde Avanos ilçesindeki festival alanında bale ve drama izleyip, oyun gruplarında eğlenen çocuklar, langırt, ok atma, tırmanış etkinliklerine katıldı. Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Oyuncak Bebek Müzesi'nde ziyaretçiler, bebek yapımıyla ilgili atölye çalışmasına katılırken, Avanos ilçesindeki atölyelerde çanak yapımını denedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ağustos'ta Erzurum'da devam edecek.



Bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen festival, daha sonra Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Antalya'da da düzenlenecek.