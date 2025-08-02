Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali başladı

Ürgüp ilçesinde Kapadokya Üniversitesi'nin yerleşkesinde düzenlenen festivale, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir Valisi Ali Fidan, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Festival, 'Eskizden Piksele Dijital Sanat' sergisinin açılışı ile başladı. Programda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Bugün burada, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en özel duraklarından biri olan Nevşehir'de, sizlerle yeniden bir arada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kapadokya'nın büyülü topraklarında, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu eşsiz coğrafyada, bir kez daha kültürle buluşmak bizler için tarifsiz bir gurur. Kültür Yolu Festivali, 2021 yılında bir şehirde başlayan ve bugün 20 farklı şehri kapsayan, Türkiye'nin en kapsayıcı kültür-sanat hareketine dönüşmüştür. Bu büyük vizyonun bir parçası olarak Nevşehir, üst üste üçüncü kez ev sahipliği yaptığı bu festival ile yalnızca bir haftalık etkinliklere değil; kalıcı kültürel dönüşüme sahne oluyor" dedi.