Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali başladı

"SANATIN HER RENGİ BU FESTİVALDE YER ALACAK"



Nevşehir'in, 2–10 Ağustos tarihleri arasında adeta bir açık hava sahnesine dönüşeceğini aktaran Yazgı, "Şehrin dört bir yanına yayılan 40'a yakın noktada, 400'e yakın etkinlikle her yaşa ve ilgi alanına hitap eden zengin bir program sanatseverlerle buluşacak. Konserlerden tiyatrolara, sergilerden sokak sanatlarına, çocuklara özel atölyelerden geleneksel tatlarla dolu gastronomi deneyimlerine kadar kültür ve sanatın her rengi bu festivalde yer alacak. Festival programlarımızla özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kültürel hayatın merkezine taşıyor, onların bu zenginliğin aktif birer parçası olmalarını sağlıyoruz. Onlar için özel olarak hazırlanan tiyatrolar, drama, resim, müzik, dans ve geleneksel el sanatları atölyeleriyle geleceğin sanatseverlerine ilham veriyoruz" diye konuştu.