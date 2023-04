New York Times'a en çok satanlar listesinde verileri değiştirme suçlaması

Amerikalı yazar James Patterson, The New York Times'ın en çok satanlar listesine ilişkin yazdığı açık mektupta, gazeteyi "verileri değiştirmekle" suçladı.



Independent'in haberine göre yazar, son kitabı "Walk the Blue Line"ın, diğer veri sağlayıcılara göre Times'ın ilk 15 sıralamasında yer alan kitapların "üçü hariç hepsinden" daha fazla sattığını iddia etti.

76 yaşındaki yazar Twitter'da yayımladığı mektupta, "ABD polisinin, önemli ve aydınlatıcı olduğuna inandığım birinci elden hikayelerini içeren bir kitapla ilgili yayıncımın kısa süre önce sorduğu soruya, sadece 'ham' satışlara dikkat etmediğinizi söyleyerek yanıt vermişsiniz" dedi.



"Sanırım bu, değiştirilmiş türden satışları tercih ettiğiniz anlamına geliyor" diye yazan Patterson şöyle ekledi:



"Bu ülkenin kitapçılarının ve yayınevlerimizin yıllardır bildiği ve kanıtlayabildiği gibi listeleriniz çoğu zaman istatistiksel açıdan makul olanı geçtim, mümkün olanın dışında."

Yazar, Times'ın mektubunu yayımlamayı reddettiğini de öne sürdü.



Alex Cross'un yazarı 2 Nisan Pazar günü Fox News'e verdiği röportajda Times'ın listesinin "bir bakıma yalan haber" olduğunu söyleyerek yorumlarını ikiye katladı.