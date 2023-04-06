New York Times'a en çok satanlar listesinde verileri değiştirme suçlaması

Amerikalı yazar James Patterson, The New York Times'ın en çok satanlar listesine ilişkin yazdığı açık mektupta, gazeteyi "verileri değiştirmekle" suçladı.
Independent'in haberine göre yazar, son kitabı "Walk the Blue Line"ın, diğer veri sağlayıcılara göre Times'ın ilk 15 sıralamasında yer alan kitapların "üçü hariç hepsinden" daha fazla sattığını iddia etti.
76 yaşındaki yazar Twitter'da yayımladığı mektupta, "ABD polisinin, önemli ve aydınlatıcı olduğuna inandığım birinci elden hikayelerini içeren bir kitapla ilgili yayıncımın kısa süre önce sorduğu soruya, sadece 'ham' satışlara dikkat etmediğinizi söyleyerek yanıt vermişsiniz" dedi.
"Sanırım bu, değiştirilmiş türden satışları tercih ettiğiniz anlamına geliyor" diye yazan Patterson şöyle ekledi:
"Bu ülkenin kitapçılarının ve yayınevlerimizin yıllardır bildiği ve kanıtlayabildiği gibi listeleriniz çoğu zaman istatistiksel açıdan makul olanı geçtim, mümkün olanın dışında."
Yazar, Times'ın mektubunu yayımlamayı reddettiğini de öne sürdü.
Alex Cross'un yazarı 2 Nisan Pazar günü Fox News'e verdiği röportajda Times'ın listesinin "bir bakıma yalan haber" olduğunu söyleyerek yorumlarını ikiye katladı.
NEW YORK TIMES'DAN YANIT
Patterson şunları söyledi:
"Geçenlerde NYTimes'a en çok satanlar listelerinde verileri değiştirmeleri hakkında bir mektup yazdım. Yayıncıma sadece 'ham' satışlara bakmadıklarını belirttiler. Ve mektubu yayımlamayı reddettiler. Ama sen sevgili okur, mektubu buradan okuyabilirsin. Lütfen yayalım."
Patterson'ın mektubunu yanıtlayan bir Times sözcüsü, OutKick'e "Patterson'a, endişelerini ciddiye aldığımızı ve okuyucularımıza en iyi şekilde hizmet verdiğimizden emin olmak için En Çok Satanlar Listelerini derleme yöntemlerimizi her zaman gözden geçirdiğimizi bildirerek cevap verdik" diye belirtti.
Sözcü, Patterson'ın kitaplarının listede 4 binden fazla kez yer aldığını belirterek şöyle dedi:
"En çok satanlar listelerimiz, Birleşik Devletler genelindeki satışları en iyi şekilde yansıtmak için çok çeşitli perakendecilerden, her büyüklükten onbinlerce fiziksel mağazadan ve çok sayıda çevrimiçi kitap satıcısından gelen kitap satışlarının ayrıntılı analizine dayanıyor."
New York gazetesinin en çok satanlar listesi, 1931'den bu yana haftalık olarak derleniyor.
EN ÇOK SATANLARDA EN ÇOK KİTABI OLAN YAZAR
Geçen yıl Patterson, "beyaz erkek yazarların" iş bulmakta zorlanmasının "ırkçılığın başka bir biçimi" olduğunu öne sürdükten sonra özür dilemişti.
Sadece 2020'de 80 milyon dolar kazandığı tahmin edilen Patterson dünyanın en çok kazanan yazarlarından biri ve The New York Times'ın en çok satanlar listesinde en çok kitabı bulunan yazar rekorunu elinde tutuyor.