New York'ta Kırılgan Sözcükler sergisi açıldı

Eserleriyle ilgili "İstanbul ve New York gibi hızlı, kalabalık, kaotik şehirlerden ilham aldığını" söyleyen Gali, "Eserlerimde kendi yaptığım farklı boya ve malzemeler kullanıyorum. Yepyeni malzemelerle deneyler yapmak ve bu materyallerin birbiriyle olan ilişkisi işlerimi ayrıştırıyor." dedi.

Sanatçının eserlerinde kullandığı malzemeler arasında yağlı boyayla birlikte toz pigmentler, gıda boyaları, oje ve mürekkep de yer alıyor. Gali'nin "Kırılgan Sözcükler" sergisi, 28 Aralık gününe kadar açık kalacak.