New York'ta Kırılgan Sözcükler sergisi açıldı

3 yıllık çalışmanın sonucunda eylülde New York'ta "Sedef Gali Art House"u açan sanatçı Sedef Gali, "Kırılgan Sözcükler" sergisini, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve BM Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nde izlenime sundu.



Art House'da sanatı her alanda sanatçı ve sanatseverlerle bir araya getiren Gali, aralarında mekik dokuduğu "İstanbul ve New York'un kaotik ama şeker kalpli birlikteliğini getirdiğini" belirtti.



Eserleriyle ilgili "İstanbul ve New York gibi hızlı, kalabalık, kaotik şehirlerden ilham aldığını" söyleyen Gali, "Eserlerimde kendi yaptığım farklı boya ve malzemeler kullanıyorum. Yepyeni malzemelerle deneyler yapmak ve bu materyallerin birbiriyle olan ilişkisi işlerimi ayrıştırıyor." dedi. Sanatçının eserlerinde kullandığı malzemeler arasında yağlı boyayla birlikte toz pigmentler, gıda boyaları, oje ve mürekkep de yer alıyor. Gali'nin "Kırılgan Sözcükler" sergisi, 28 Aralık gününe kadar açık kalacak.