Nicholas Cage'in Drakula'yı canlandırdığı Renfield filminden ilk görüntüler

Chris McKay tarafından yönetilen Renfield filminde yıldız oyuncu Nicolas Cage, Kont Drakula karakteriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oscar ödüllü oyuncunun Dracula’yı nasıl canlandıracağı ve nasıl bir görünüme kavuşacağı uzun süredir merak konusuydu. Filmin yayınlanan ilk fragmanında Cage’in Drakula karakteri ortaya çıktı.

Başrollerini Cage ve İngiliz oyuncu Nicholas Hoult'un paylaştığı filmin senaryosunu Walking Dead yazarı Robert Kirkman ve Rick and Morty yazarı Ryan Ridley tarafından kaleme alındı.



Bu ikonik karakter daha önce Christopher Lee, Gary Oldman, Gerard Butler, Luke Evans, Jonathan Rhys Meyers gibi isimler tarafından canlandırılmıştı.



Renfield 14 Nisan 2023’te vizyona girecek.