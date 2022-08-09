Nick Cave & The Bad Seeds konseri için geri sayım: Tükenen kategoriler için ek kontenjan

Nick Cave & The Bad Seeds, 2 Haziran’da başladığı, Primavera Sound, Rock Werchter gibi festivalleri ve Berlin, Oslo, Porto gibi şehirleri gezdiği Avrupa turnesi kapsamında bu sefer 21 Ağustos’ta İstanbul’a geliyor.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 50’nci yılını kutlamaları kapsamında düzenlenen konser, Go Ons, We Are The Walkers ve Audi Türkiye’nin katkılarıyla Parkorman’da gerçekleşecek. Nick Cave & The Bad Seeds konseri öncesinde, Barcelona’da Primavera Sound’un yıldızları arasında gösterilen alternatif rock grubu Black Country, New Road sahnede olacak.



EK KONTENJAN BİLETLERİ ŞİMDİ SATIŞTA



Konsere az bir süre kala biletleri tükenen kategoriler için sınırlı sayıda bilet satışa açıldı.



Gösterinin ikinci genel dönem bilet fiyatları 650 TL (Tam), 850 TL (Sahne Önü), 1.200 TL (Özel Platform) ve 1.500 TL (Özel Platform+Sahne Önü). Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini %25 indirimle, Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 indirimle alabiliyor.



Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle İKSV’nin bu yıl düzenlediği tüm etkinliklerde satışa çıkan 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet’e ise ilgi büyük oldu. 10 TL’lik biletler satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendi.