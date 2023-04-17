Nicolas Cage en sevdiği 5 filmi açıkladı

59 yaşındaki oyuncu, "Domuz'la (Pig) başlayacağım, bu şimdiye kadar yaptığım filmler arasında en sevdiğim" dedi.



Oyuncu sözlerine "Panos Cosmatos'un yönettiği Mandy'yi çok seviyorum. Martin Scorsese'nin yönettiği Yaşamın Kıyısında'yı (Bringing Out the Dead) çok seviyorum; Werner Herzog'un yönettiği Kötü Polis'i (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans) de çok sevmiştim ve David Gordon Green'in yönettiği Joe adlı filmi de çok sevmiştim" dedi.

Oyucunun en sevdiği film olan "Domuz", halihazırda Rotten Tomatoes'da yüzde 97'lik bir puana sahip.

Oyuncunun son filmi Renfield, 14 Nisan Cuma günü vizyona girdi. Filmde Cage, Dracula'yı canlandırırken, eziyet gördüğü halde Dracula'nın her istediğini yapan asistanı Renfield rolünde ise Nicolas Hoult var.