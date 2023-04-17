Nicolas Cage en sevdiği 5 filmi açıkladı

Şu sıralar başrolünde olduğu Renfield filmiyle gündemde olan Nicolas Cage, katıldığı talk show'da en sevdiği filmleri paylaştı.

Nicolas Cage en sevdiği 5 filmi açıkladı

ABD’li ünlü oyuncu Nicholas Cage’in Kont Drakula’yı canlandırdığı ve yönetmenliğini Chris McKay’in üstlendiği Renfield filmi şu sıralar vizyonda. Filmin tanıtımı için basın turuna çıkan ünlü oyuncu Nicolas Cage, katıldığı The Late Show with Stephen Colbert programında en sevdiği filmleri paylaştı.

Nicolas Cage en sevdiği 5 filmi açıkladı - 1

59 yaşındaki oyuncu, "Domuz'la (Pig) başlayacağım, bu şimdiye kadar yaptığım filmler arasında en sevdiğim" dedi.

Oyuncu sözlerine "Panos Cosmatos'un yönettiği Mandy'yi çok seviyorum. Martin Scorsese'nin yönettiği Yaşamın Kıyısında'yı (Bringing Out the Dead) çok seviyorum; Werner Herzog'un yönettiği Kötü Polis'i (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans) de çok sevmiştim ve David Gordon Green'in yönettiği Joe adlı filmi de çok sevmiştim" dedi.

Nicolas Cage en sevdiği 5 filmi açıkladı - 2

Oyucunun en sevdiği film olan "Domuz", halihazırda Rotten Tomatoes'da yüzde 97'lik bir puana sahip.

Oyuncunun son filmi Renfield, 14 Nisan Cuma günü vizyona girdi. Filmde Cage, Dracula'yı canlandırırken, eziyet gördüğü halde Dracula'nın her istediğini yapan asistanı Renfield rolünde ise Nicolas Hoult var.

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