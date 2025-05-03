Nicolas Cage oğlu Weston Cage'i evlendirdi

Yüz Yüze, Melekler Şehri, Savaş Tanrısı ve 60 Saniye gibi yapımlarla tanınan Nicolas Cage'in Christina Fulton ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Weston Cage dünyaevine girdi.



Daha önce üç kez boşanan 35 yaşındaki Weston Cage, dördüncü evliliğini Jennifer Alexa Canter ile yaptı.

