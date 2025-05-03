Nicolas Cage oğlu Weston Cage'i evlendirdi

Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in oğlu Weston Cage, dördüncü kez nikah masasına oturdu.

Nicolas Cage oğlu Weston Cage'i evlendirdi

Yüz Yüze, Melekler Şehri, Savaş Tanrısı ve 60 Saniye gibi yapımlarla tanınan Nicolas Cage'in Christina Fulton ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Weston Cage dünyaevine girdi.

Daha önce üç kez boşanan 35 yaşındaki Weston Cage, dördüncü evliliğini Jennifer Alexa Canter ile yaptı.

Nicolas Cage oğlu Weston Cage'i evlendirdi - 1

ANNESİ TÖRENE KATILMADI

Nicolas Cage, düğünde oğlunu yalnız bırakmadı. Weston Cage'in davalık olduğu annesi Christina Fulton ise törene katılmadı. Düğünden kareleri Jenifer Alexa Canter, hesabından paylaştı.

Nicolas Cage oğlu Weston Cage'i evlendirdi - 2

HEM ÜNLÜ AKTÖRE HEM OĞLUNA DAVA AÇTI

Öte yandan Christina Fulton, geçtiğimiz yıl oğlu Weston Cage'in kendisine şiddet uyguladığını ve dünyaca ünlü yıldızın da bu durumu önlemede yetersiz kaldığını öne sürmüştü. Fulton, hem oğluna hem de Nicolas Cage'e dava açmıştı.

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