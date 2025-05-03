Nicolas Cage oğlu Weston Cage'i evlendirdi
Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in oğlu Weston Cage, dördüncü kez nikah masasına oturdu.
Yüz Yüze, Melekler Şehri, Savaş Tanrısı ve 60 Saniye gibi yapımlarla tanınan Nicolas Cage'in Christina Fulton ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Weston Cage dünyaevine girdi.
Daha önce üç kez boşanan 35 yaşındaki Weston Cage, dördüncü evliliğini Jennifer Alexa Canter ile yaptı.
ANNESİ TÖRENE KATILMADI
Nicolas Cage, düğünde oğlunu yalnız bırakmadı. Weston Cage'in davalık olduğu annesi Christina Fulton ise törene katılmadı. Düğünden kareleri Jenifer Alexa Canter, sosyal medya hesabından paylaştı.
HEM ÜNLÜ AKTÖRE HEM OĞLUNA DAVA AÇTI
Öte yandan Christina Fulton, geçtiğimiz yıl oğlu Weston Cage'in kendisine şiddet uyguladığını ve dünyaca ünlü yıldızın da bu durumu önlemede yetersiz kaldığını öne sürmüştü. Fulton, hem oğluna hem de Nicolas Cage'e dava açmıştı.
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