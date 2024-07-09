Nicolas Cage: Yapay zekadan çok korkuyorum

1996'da Leaving Las Vegas adlı filmle bir de Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu Nicolas Cage, Hollywood'da yapay zeka kullanımıyla ilgili konuştu. The New Yorker'da yayınlanan bir röportajda Cage, üzerinde çalıştığı bir program ve film için "tarama yaptıracağını" paylaştıktan sonra yapay zeka konusundaki endişelerini dile getirdi.

Cage, "Beni bir bilgisayara koyup göz rengimi ve değişimimi eşleştirmeleri gerekiyor; bilmiyorum. Vücudumu çalacaklar ve dijital yapay zeka aracılığıyla onunla istediklerini yapacaklar. Umarım yapay zeka değildir. Yapay zekadan çok korkuyorum. Bu konuda düşüncelerimi her zaman dile getiriyorum" açıklamasında bulundu.