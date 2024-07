Nicolas Cage: Yapay zekadan çok korkuyorum

1996'da Leaving Las Vegas adlı filmle bir de Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu Nicolas Cage, Hollywood 'da yapay zeka kullanımıyla ilgili konuştu. The New Yorker'da yayınlanan bir röportajda Cage, üzerinde çalıştığı bir program ve film için "tarama yaptıracağını" paylaştıktan sonra yapay zeka konusundaki endişelerini dile getirdi.

"Sanatçıların geleceği ne olacak? Yerlerine ne koyulacak?" diyen oyuncu "Yani, ben öldüğümde bedenime ve yüzüme ne yapacaksın? Onunla hiçbir şey yapmanı istemiyorum!" dedi.

Yapay zeka hakkındaki düşüncelerini daha önce de dile getiren yıldız "Yapay zeka benim için bir kabus. Bu insanlık dışı. Yapay zekadan daha insanlık dışı bir şey olamaz." demişti.



Yapay zekanın Hollywood'da kullanımı son yıllarda tartışmalı bir konu haline geldi ve 118 gün süren 2023 SAG-AFTRA grevi sırasında da önemli bir tartışma konusu oldu.

Oyuncu geçtiğimiz yıl The Old Way, Renfield, Sympathy for the Devil, Dream Scenario ve The Retirement Plan adında beş filmde rol aldı.