Nicolas Cage'in eski sevgilisi hem oğluna hem de aktöre dava açtı

Nicolas Cage'in avukatları, oyuncuya açılan davayı "anlamsız" olarak nitelendirdi.



Weston Cage, geçtiğimiz yıl haziran ayında tutuklandı ve annesine ve başka bir bireye saldırmakla suçlandı. Daha sonra silahla saldırı ile suçlanan Weston, her defasında suçlu olmadığını ileri sürdü. Weston'ın daha önce de tutuklandığı ve madde bağımlılığı olduğu biliniyor. People dergisine göre Weston, 2017 yılında Los Angeles'ta alkollüyken araçla çarpıp kaçma suçundan tutuklanmıştı.

Weston, babası Nicolas Cage'in birçok filminde rol almış bir müzisyen ve aktördür. Beyazperdeye ilk adımını 2005 yapımı Lord of War filmiyle attı ve o zamandan bu yana The Night They Came Home filmi olmak üzere birçok filmde rol aldı.