Nicole Kidman'dan 19. evlilik yıl dönümü kutlaması
Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, evlilik yıl dönümünde romantik bir paylaşımda bulundu.
Gözler Tamamen Kapalı, Babygirl, Aşkın Büyüsü ve Aquaman gibi yapımlarla tanınan ödüllü oyuncu Nicole Kidman sosyal medya hesabındaki paylaşımla adından söz ettirdi.
Şu sıralar Nine Perfect Strangers dizisiyle gündemde olan 58 yaşındaki oyuncu, eşi Keith Urban ile verdiği romantik pozu paylaştı.
Urban ile 19. evlilik yıl dönümünü kutlayan yıldız, "Yıl dönümümüz kutlu olsun bebeğim." notuyla paylaşım yaptı.
Nicole Kidman ve Keith Urban, Mayıs 2006'da nişanlandı ve bir ay sonra evlendi. Çiftin iki kızı var. Kidman'ın ayrıca eski eşi Tom Cruise ile birlikteliğinde Isabella ve Connor adında çocukları var.
AYNI DİZİDE ROL ALMAK İSTEMİYOR
Öte yandan, Kidman'a, country şarkıcısı eşi ile bir projede yer almayı isteyip istemediği sorulmuştu. People dergisine konuşan Kidman "Biz hayatı paylaşıyoruz bu yüzden birlikte bir dizi çekmemize gerek yok. Hayatımız dizi gibi zaten." yanıtını vermişti.
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