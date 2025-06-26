Nicole Kidman'dan 19. evlilik yıl dönümü kutlaması

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, evlilik yıl dönümünde romantik bir paylaşımda bulundu.

Nicole Kidman'dan 19. evlilik yıl dönümü kutlaması

Gözler Tamamen Kapalı, Babygirl, Aşkın Büyüsü ve Aquaman gibi yapımlarla tanınan ödüllü oyuncu sosyal medya hesabındaki paylaşımla adından söz ettirdi.

Şu sıralar Nine Perfect Strangers dizisiyle gündemde olan 58 yaşındaki oyuncu, eşi Keith Urban ile verdiği romantik pozu paylaştı.

Nicole Kidman'dan 19. evlilik yıl dönümü kutlaması - 1

Urban ile 19. evlilik yıl dönümünü kutlayan yıldız, "Yıl dönümümüz kutlu olsun bebeğim." notuyla paylaşım yaptı.

ve Keith Urban, Mayıs 2006'da nişanlandı ve bir ay sonra evlendi. Çiftin iki kızı var. Kidman'ın ayrıca eski eşi Tom Cruise ile birlikteliğinde Isabella ve Connor adında çocukları var.

Nicole Kidman'dan 19. evlilik yıl dönümü kutlaması - 2

AYNI DİZİDE ROL ALMAK İSTEMİYOR

Öte yandan, Kidman'a, country şarkıcısı eşi ile bir projede yer almayı isteyip istemediği sorulmuştu. People dergisine konuşan Kidman "Biz hayatı paylaşıyoruz bu yüzden birlikte bir dizi çekmemize gerek yok. Hayatımız dizi gibi zaten." yanıtını vermişti.

Aras Aydın'dan Nicole Kidman itirafı

Aras Aydın'dan Nicole Kidman itirafı

Haberi Görüntüle
Nicole Kidman'ın yeni dizisi

Nicole Kidman'ın yeni dizisi

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...