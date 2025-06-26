Nicole Kidman'dan 19. evlilik yıl dönümü kutlaması

Şu sıralar Nine Perfect Strangers dizisiyle gündemde olan 58 yaşındaki oyuncu, eşi Keith Urban ile verdiği romantik pozu paylaştı.

Gözler Tamamen Kapalı, Babygirl, Aşkın Büyüsü ve Aquaman gibi yapımlarla tanınan ödüllü oyuncu Nicole Kidman sosyal medya hesabındaki paylaşımla adından söz ettirdi.

Urban ile 19. evlilik yıl dönümünü kutlayan yıldız, "Yıl dönümümüz kutlu olsun bebeğim." notuyla paylaşım yaptı.

Nicole Kidman ve Keith Urban, Mayıs 2006'da nişanlandı ve bir ay sonra evlendi. Çiftin iki kızı var. Kidman'ın ayrıca eski eşi Tom Cruise ile birlikteliğinde Isabella ve Connor adında çocukları var.