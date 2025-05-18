Nicole Kidman eşiyle aynı dizide rol almak istemiyor

People dergisine konuşan Kidman "Biz hayatı paylaşıyoruz bu yüzden birlikte bir dizi çekmemize gerek yok. Hayatımız dizi gibi zaten." yanıtını verdi.

Şu sıralar Nine Perfect Strangers'ın ikinci sezonuyla gündemde olan 57 yaşındaki oyuncuya, country şarkıcısı eşi ile bir projede yer almayı isteyip istemediği soruldu.

Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman , eşi Keith Urban hakkında bir itirafta bulundu.

Nicole Kidman ve Keith Urban, Mayıs 2006'da nişanlandı ve bir ay sonra evlendi. Çiftin 16 yaşında Rose ve 14 yaşında Faith adında iki kızları var.

Kidman'ın ayrıca eski eşi Tom Cruise ile 32 yaşında Isabella ve 30 yaşında Connor adında çocukları var.

CRUISE'DAN ÖVGÜ

Nicole Kidman ve Tom Cruise, Days of Thunder filminin setinde tanışmış ve 1990 yılında evlenmişti. Cruise, yıllar sonra ilk kez eski eşi hakkında konuşmuş ve Stanley Kubrick imzalı Eyes Wide Shut filminden bahsetmişti. O dönemde yönetmen Kubrick ile buluştuğunu belirten yıldız "Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Nicole'un Alice rolünü oynamasını önerdim çünkü gerçekten harika bir oyuncu." ifadelerini kullandı.