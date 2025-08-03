Nicole Kidman'dan Sandra Bullock'a övgüler: Gerçekten kardeş gibiyiz
Şimdilerde Sandra Bullock ile Aşkın Büyüsü'nün devam filmi için kamera karşısına geçen Nicole Kidman, rol arkadaşıyla ilişkisini anlattı.
1998 yapımı Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminin devamı, 27 yıl sonra çekiliyor. Sandra Bullock ile Nicole Kidman'ın yeniden başrolleri paylaştığı film, birkaç hafta önce sete çıktı.
Çekimleri devam eden filmin yıldızlarından Nicole Kidman, People'a verdiği röportajda rol arkadaşıyla ilişkisini anlattı.
"HARİKA ZAMAN GEÇİRİYORUZ"
Sandra Bullock ile arasında kardeş gibi güçlü bir bağ olduğunu söyleyen ünlü isim, bunun çılgınca olduğunu ifade etti.
Birbirleriyle dalga geçmekten keyif aldıklarını belirten Kidman, "Ben onu kızdırabiliyorum, o da beni kızdırıyor. Onu çok seviyorum, çok komik ve çok sevimli biri. Birlikte harika zaman geçiriyoruz" dedi.
"MUHTEŞEM BİR EKİP"
Londra'da yaşadıklarını ve birbirlerine çok yakın olduklarını ifade eden ünlü oyuncu, Aşkın Büyüsü'nün 27 yıl sonra devam edecek olmasıyla ilgili "İkimiz de 'Ne?' dedik. Ama hemen işimize döndük" dedi.
Nicole Kidman, ekip arkadaşlarıyla ilgili de "Harika kadınlar ve bazı muhteşem erkeklerden oluşan bir grup" ifadelerini kullandı.
2026'DA VİZYONA GİRECEK
İlk filmde Owens kardeşlerin teyzelerini canlandıran Dianne Wiest ve Stockard Channing de aynı rollerle geri dönerken; devam filminde kadroya katılan oyuncular arasında; Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Mariduena ve Solly McLeod yer alıyor.
Senaryosunu Akiva Goldsman ve Georgia Pritchett'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Susanne Bier'ın üstlendiği "Aşkın Büyüsü 2", 18 Eylül 2026’da vizyona girecek.
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