Nicole Kidman'dan Sandra Bullock'a övgüler: Gerçekten kardeş gibiyiz

1998 yapımı Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminin devamı, 27 yıl sonra çekiliyor. Sandra Bullock ile Nicole Kidman'ın yeniden başrolleri paylaştığı film, birkaç hafta önce sete çıktı.

Çekimleri devam eden filmin yıldızlarından Nicole Kidman, People'a verdiği röportajda rol arkadaşıyla ilişkisini anlattı.

"HARİKA ZAMAN GEÇİRİYORUZ"

Sandra Bullock ile arasında kardeş gibi güçlü bir bağ olduğunu söyleyen ünlü isim, bunun çılgınca olduğunu ifade etti.

Birbirleriyle dalga geçmekten keyif aldıklarını belirten Kidman, "Ben onu kızdırabiliyorum, o da beni kızdırıyor. Onu çok seviyorum, çok komik ve çok sevimli biri. Birlikte harika zaman geçiriyoruz" dedi.